Бубнов: ротация – не оправдание для «Зенита»

Экс-футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Зенита» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда». Подопечные Роберто Манчини проиграли со счётом 0:1, что не помешало им выйти в раунд плей-офф ЛЕ.
«Если бы израильтяне реализовали свои моменты, то было бы совсем весело. Лодыгин ведь ликвидировал два выхода один на один. А что если он не спас бы? Был бы скандал. Манчини говорит, что при таком плотном графике поражения случаются. Можно согласиться, но не от таких же команд. Да, у «Зенита» новый состав, но ведь все игроки опытные. Да, есть несыгранность, но с таким мощным составом нельзя играть так. Всем игрокам нужно доказывать свою состоятельность тренеру, но какого-то большого рвения с их стороны я не увидел. Они играли в достаточно низком темпе, много ошибались.
Не думаю, что это поражение повлияет как-то на матч со «Спартаком», ведь они прошли в следующий раунд. Наоборот, должно дополнительно стимулировать. Что касается ротации, она необходима при плотном графике. Тем более, у «Зенита» есть два состава. Но шесть человек из стартового состава на матч с „Бней Иегуда“ в прошлом сезоне были твердыми игроками старта при Луческу. Ничего себе. Я не понимаю, почему они так сыграли и не выкладывались.
Если подытожить, то ротация – не оправдание для «Зенита». Ладно, результат, как сказал Лодыгин, прошли и слаба богу, но ведь качество игры было очень низким. Пришло столько людей, а «Зенит» проиграл на своём поле, да еще не показал желания и качества игры», — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.