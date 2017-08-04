Манчини поблагодарил болельщиков за поддержку на матче «Зенит» — «Бней Иегуда»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на своей странице в «Инстаграме» после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда» поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» потерпел поражение со счётом 0:1, а матч посетили 45 670 зрителей. Несмотря на поражение, «Зенит» вышел в раунд плей-офф ЛЕ.
«Доволен выходом в следующий раунд. Сегодня была не лучшая игра. Спасибо за поддержку более чем 45 тысячам болельщиков на стадионе!» — написал итальянец.
«Стыдно уступить такому сопернику, плохо проигрывать перед «Спартаком»
Главный тренер «Зенита сказал, что не было недооценки соперника, Кокорин не воспринял израильтян всерьёз, а Жиркову стыдно за поражение.