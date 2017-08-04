«Зенит» проиграл в домашнем матче Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 2008 года

«Зенит» проиграл в ответном домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы израильскому клубу «Бней Иегуда» со счётом 0:1, но вышел в следующий раунд турнира благодаря более крупной победе в первой встрече (2:0).
Тем не менее, питерский клуб прервал свою успешную серию без поражений в домашних матчах Кубка УЕФА/Лиги Европы. До этого «Зенит» в последний раз проигрывал на своём поле в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА в апреле 2008 года, когда уступил на леверкузенскому «Байеру» (0:1), пропустив гол от российского нападающего Дмитрия Булыкина. Тогда питерцам после гостевой победы (4:1) поражение также не помешало выйти в следующий этап турнира, а затем и вовсе выиграть Кубок УЕФА.
После матча с «Байером» и до встречи с «Бней Иегуда» «Зенит» не проигрывал в 19 домашних матчах Кубка УЕФА/Лиги Европы, одержав 17 побед и дважды сыграв вничью.