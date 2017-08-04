Наставник «Люнгбю»: к «Краснодару» нужно относиться с большим уважением

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Прежде всего, хочется сказать, что матч в Краснодаре мы провели очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр. Там мы не позволили сопернику забить быстрый гол. Но сегодня была совсем другая игра, и очень быстро забил „Краснодар“. Первый мяч был глупым. Дальше Перейра продемонстрировал просто волшебное исполнение штрафного, и после этого при счёте 0:2 игра закончилась.
С другой стороны, мои футболисты играли хорошо, и я не могу их в чём-то обвинить. Но даже такого, хорошего для нас уровня недостаточно, чтобы бороться с «Краснодаром» на равных. У краснодарцев гораздо более сильная команда, и к ним нужно относиться с большим уважением", — приводит слова Нильсена пресс-служба «Краснодара».