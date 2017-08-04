Мамаев о матче с «Люнгбю»: когда бил пенальти, особо не нервничал

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал победу над «Люнгбю» (3:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и выход в следующий круг турнира.
«Безусловно, для меня была очень важна эта игра. Хотел сыграть удачно, чтобы команда выиграла, и очень рад, что удалось забить гол. Думаю, мы сделали определённые выводы после первого матча, тренерский штаб указал на ошибки, которые пытались предотвратить. В принципе, добились уверенного и положительного результата. Когда бил пенальти, особо не нервничал, спокойно подходил и уже знал, куда пробью. Наверное, уверенность помогла забить», — приводит слова Мамаева пресс-служба «Краснодара».
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