Сычёв получил травму задней поверхности бедра в матче ПФЛ

Главный тренер ФК «Локомотив-Казанка» Денис Клюев, подводя итоги матча с «Торпедо-Владимир» (2:3) в рамках третьего тура ПФЛ, сообщил, что нападающий команды Дмитрий Сычёв получил травму.
«Я рад, что у нас в команде появляются такие футболисты. Дима поиграл на очень серьёзном уровне, он может передать многое ребятам. Замена? У Сычёва травма задней поверхности бедра», — приводит слова Клюева официальный сайт «Локомотив-Казанки».
Сычёв стал футболистом «Локомотив-Казанки», который является фарм-клубом московского «Локомотива», в начале июля.
Сычёв: верю, что смогу вернуться в основную команду «Локомотива»