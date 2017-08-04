Пеле — Неймару: удачи в твоём новом вызове

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле пожелал своему соотечественнику Неймару удачи в «ПСЖ», куда он перешёл из «Барселоны».
«Поздравляю Неймара, удачи в твоём новом вызове. Париж – красивый город, один из моих любимых в мире», — написал Пеле на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Нападающий подписал с французским клубом пятилетний контракт.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.