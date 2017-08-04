Тарасов: в «Локомотиве» погоду делают братья Миранчуки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча со «СКА-Хабаровск» в 4-м туре РФПЛ, а также рассказал о причинах удачного старта «железнодорожников» в чемпионате. По итогам трёх туров «Локомотив» набрал 9 очков и делит 1-3 места в таблице с «Зенитом» и «Ахматом».
«В команде хорошее настроение, но мы понимаем, какая большая ответственность лежит на нас перед предстоящим матчем. Мы готовимся серьёзно.
Слева и справа от меня стоят два игрока (Тарасов говорит о братьях Антоне и Алексее Миранчуках. — Прим. «Чемпионата»). Они делают погоду в команде, поэтому мы так удачно стартовали», — приводит слова Тарасова пресс-служба «Локомотива».
Тарасов: у «Локомотива» чемпионские амбиции