«Люнгбю» — «Краснодар» — 1:3. Видеообзор матча

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» в гостях со счётом 3:1 победил датский «Люнгбю».
Российская команда уже на 9-й минуте открыла счёт — точным ударом отметился Маурисио Перейра. На 22-й минуте уругваец сделал счёт 2:0, оформив дубль. Несколько минут спустя Миккель Йенсен один мяч отыграл. Окончательный результат «быки» установили в конце второго тайма, когда Павел Мамаев реализовал пенальти.
В первом матче «Краснодар» победил со счётом 2:1.
Видеообзор матча можно посмотреть на YouTube.