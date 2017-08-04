Фекир о переходе Неймара: уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 – просто безумие

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир выразил недоумение по поводу перехода форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
«Уйти из „Барселоны“, где есть Месси и Суарес, ради Лиги 1 – это просто безумие. Впрочем, в составе „ПСЖ“ тоже есть хорошие футболисты. Неймар делает то, что ему нравится. Это его личный выбор», — приводит слова Фекира Sports.fr.
Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Нападающий подписал с французским клубом пятилетний контракт.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.