«Галатасарай» объявил о прибытии в Стамбул полузащитника «Ман Сити» Фернандо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандо крайне близок к переходу в «Галатасарай», сообщает пресс-служба клуба. Накануне 30-летний хавбек прибыл в Стамбул. 4 августа он пройдёт медосмотр, после чего должен подписать контракт с представителем чемпионата Турции.
Фернандо перешёл в стан «горожан» из «Порту» летом 2013 года. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила около € 15 млн. В минувшем сезоне полузащитник провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге (из них лишь 5 в основном составе) и заработал три жёлтые карточки.
Феллайни близок к переходу в «Галатасарай»