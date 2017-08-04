Лукас Моура: добро пожаловать в «ПСЖ», мой друг Неймар

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура поприветствовал нападающего Неймара в парижском клубе.
«Добро пожаловать, мой друг Неймар», — написал Моура на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Нападающий подписал с французским клубом пятилетний контракт. В «ПСЖ» бразилец будет выступать за под 10-м номером, который в прошлом сезоне принадлежал Хавьеру Пасторе.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.
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