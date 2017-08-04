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«Ювентус» согласен взять А. Гомеша или Р. Алькантару как часть оплаты за Дибалу

4 августа 2017, пятница. 08:04 Футбол

«Ювентус» может согласиться взять нескольких игроков «Барселоны» как часть оплаты трансфера нападающего Пауло Дибалы в каталонский клуб. Как сообщает GloboEsporte, в первую очередь туринцев интересует полузащитник Андре Гомеш, однако «старая синьора» не прочь также заполучить Рафинью Алькантару.

«Ювентус» допускает возможность ухода Дибалы, поскольку рассчитывает, что его сможет заменить Федерико Бернардески, перешедший из «Фиорентины». За 23-летнего аргентинца «Ювентус» рассчитывает получить около € 120 млн.

Дибала сомневается, что ему стоит переходить в «Барселону»
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Ювентус Андре Гомеш Пауло Дибала Рафинья Алькантара
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