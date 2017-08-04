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Веретенников: не радует, что Кержаков не побил мой рекорд в чемпионатах России

4 августа 2017, пятница. 09:41 Футбол

Бывший футболист «Ротора», а ныне главный тренер «Тобола» Олег Веретенников признался, что с радостью пригласил бы в свою команду экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, который ранее объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Кержаков не смог улучшить рекорд Веретенникова, который забил 143 мяча в чемпионатах России. На счету Кержакова 139 голов.

«Насколько я понимаю, Александр уходит на одну из должностей в клубе. Взял бы к себе, если бы возобновил карьеру? Ну конечно, взял бы!

Если честно, не радует, что что он не успел побить часть моих рекордов. Зная его возможности, он хотел продолжать выступления, но так сложились обстоятельства, что ему предложили продлить контракт с «Зенитом» в другом качестве. Александр, наверное, всё правильно сделал, раз он не видит себя вне петербургского клуба, поэтому предпочёл завершить карьеру. Меня это нисколько не радует, дай бог, он играл бы ещё, и мой рекорд в чемпионате России бы пал. Если уж совсем конкретно, в прошлом сезоне Луческу давал ему очень мало игрового времени. Появляйся Александр чаще на поле — мог забить бы куда больше голов и «Зенит» боролся бы за чемпионство", — цитирует Веретенникова «Лайф».

Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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Тобол Александр Кержаков Олег Веретенников
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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