Бывший полузащитник «Анжи» Соуза стал игроком «Аль-Ахли»

Полузащитник Леонардо да Силва Соуза, известный в России по выступлению за «Анжи», продолжит карьеру в ОАЭ. Бразилец, права на которого принадлежали белградскому «Партизану», подписал контракт с «Аль-Ахли», о чём сообщает пресс-служба клуба. Договор с 25-летним футболистом подписан на два года, с возможностью продления ещё на сезон.
В «Анжи» Леонардо да Силва Соуза играл с 2014 по 2016 год, откуда перешёл в «Партизан», отыграв один сезон. На счету футболиста 34 матча и 24 гола в чемпионате Сербии.
По данным Transfermrkt, «Партизан» заработал на продаже Соузы € 4,2 млн. Отметим, что белградскому клубу бразилец достался бесплатно.
Фото Соузы в «Аль-Ахли» можно посмотреть в «Твиттере».
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