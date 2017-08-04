«Милан» установил новый рекорд посещаемости в квалификации Лиги Европы

«Милан» установил рекорд посещаемости на матчах квалификации Лиги Европы. Произошло это в ответной игре 3-го квалификационного раунда второго по значимости европейского клубного турнира с «Университатей» (Крайова), сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч на «Сан-Сиро», который завершился победой «Милана» (2:0), посетило 65 763 зрителя. Это новый рекорд. Прежний был зафиксирован в сезоне-2015/16, когда дортмундская «Боруссия» на этой же стадии играла с австрийским «Вольфсбергом». На тот матч пришло 65 190 человек.
Что касается абсолютного рекорда в Лиге Европы, то он пришёлся на матч 1/16 финала «Тоттенхэм Хотспур» — «Гент» (2:2) в прошлом сезоне. Игру на «Уэмбли» посмотрели 80 465 зрителей.
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