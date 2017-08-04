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«Зенит» и «Краснодар» узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЕ

4 августа 2017, пятница. 11:22 Футбол

Сегодня состоится жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие два российских клуба — «Зенит» и «Краснодар». Перед жеребьёвкой УЕФА распределил команды по группам и, таким образом, российские команды, которые будут посеяны, узнали своих потенциальных соперников.

«Краснодар» попал в группу 1 и вместе с ним посеяны будут «Милан», «Динамо» (Киев), «Брюгге» и «Аустрия». Возможными соперниками «быков» стали: «Маритиму», «Црвена Звезда», АЕК (Греция), «Осиек» и «Шкендия».

«Зенит» оказался в группе 4 и посеян вместе с «Партизаном», «Лионом», ПАОК, «Легией» и «Викторией Пльзень». Возможными соперниками петербуржцев стали «Видеотон», «Шериф», АЕК (Кипр), «Утрехт», «Домжале» и «Эстерсунд».

Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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