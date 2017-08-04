«Зенит» и «Краснодар» узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЕ

Сегодня состоится жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, в котором примут участие два российских клуба — «Зенит» и «Краснодар». Перед жеребьёвкой УЕФА распределил команды по группам и, таким образом, российские команды, которые будут посеяны, узнали своих потенциальных соперников.
«Краснодар» попал в группу 1 и вместе с ним посеяны будут «Милан», «Динамо» (Киев), «Брюгге» и «Аустрия». Возможными соперниками «быков» стали: «Маритиму», «Црвена Звезда», АЕК (Греция), «Осиек» и «Шкендия».
«Зенит» оказался в группе 4 и посеян вместе с «Партизаном», «Лионом», ПАОК, «Легией» и «Викторией Пльзень». Возможными соперниками петербуржцев стали «Видеотон», «Шериф», АЕК (Кипр), «Утрехт», «Домжале» и «Эстерсунд».
Определились все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф ЛЕ