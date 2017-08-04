УЕФА назвал претендентов на награды по позициям по итогам ЛЧ сезона-2016/17

24 августа в Монако будут названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий Лиги чемпионов сезона-2016/17. Сегодня УЕФА назвал претендентов на награды по итогам прошлого сезона.
Лучший вратарь Лиги чемпионов — 2016/17: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).
Лучший защитник Лиги чемпионов — 2016/17: Леонардо Бонуччи («Ювентус», ныне — «Милан»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»).
Лучший полузащитник Лиги чемпионов — 2016/17: Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).
Лучший нападающий Лиги чемпионов — 2016/17: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).