Слуцкий: я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе против «Астон Виллы»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий определился с футболистами, которые выйдут на поле в матче 1-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой». Об этом российский специалист рассказал на пресс-конференции.
«Никаких новостей по поводу травмированных нет. Маршалл, который находится в лазарете, вернётся в строй через две недели.
Я уже знаю, кто сыграет в основном составе против «Астон Виллы». Сегодня у нас состоится собрание, на котором я сообщу своё решение игрокам и мы поговорим о тактике на матч. Нам будет противостоять очень хорошая команда. В их составе много опытных игроков, хороший тренер. Это серьёзное испытание для «Халл Сити».
Но, как и любая команда, «Астон Вилла» имеет сильные и слабые стороны. Постараемся этим воспользоваться. Думаю, что 6-7 команд претендуют на выход в Премьер-лигу. Я уверен в своей команде, мне нравится «Халл», и это очень важно», — сказал Слуцкий.
Матч «Астон Вилла» — «Халл Сити» состоится 5 августа. Начало – в 19:30 мск.