Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес согласился перейти в «Барселону»

Тренерский штаб «Барселоны» намерен укрепить оборону. Как сообщает Sport.es, ряды каталонского клуба может пополнить защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес Бериди. 26-летний футболист дал согласие на переход и сообщил об этом руководству сан-себастьянского клуба.
«Барселона» собирается активировать опцию выкупа, прописанную в контракте игрока. Каталонскому клубу Иньиго Мартинес обойдётся в € 32 млн.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что испанец готов к выступлению на самом высоком уровне. Ожидается, что Иньиго Мартинес подпишет пятилетний контракт.
«Барселона» готова заплатить € 32 млн за защитника «Реала Сосьедад» Мартинеса