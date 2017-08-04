«Спартак» заявил на сезон в РФПЛ Пашалича, «Зенит» — Мамману

«Спартак» заявил на сезон в Премьер-Лиге полузащитника Марио Пашалича, который был арендован у лондонского «Челси». Как сообщает официальный сайт РФПЛ, хорватский футболист заявлен под номером 50.
В свою очередь «Зенит» заявил защитника Эмануэля Мамману, который пришёл в стан петербургского клуба из «Лиона». Футболист будет играть под 30-м номером.
Отметим, что 6 августа в рамках 4-го тура РФПЛ «Зенит» на своём поле примет «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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