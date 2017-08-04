Лескано: хотелось бы получить российский паспорт и выступать за сборную России

Аргентинский нападающий «Анжи» Хуан Эдуардо Лескано признался, что хотел бы получить российский паспорт и выступать за сборную России. Форвард выступает в России с 2013 года, ранее выступал за «Енисей» и «СКА-Хабаровск».
«Мне хотелось бы получить российский паспорт и выступать за сборную страны. Вы и сами прекрасно знаете, сколько в Аргентине классных нападающих. Море! Там у меня шансов объективно мало», — сказал Лескано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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«Атлетико», «Ливерпуль», «Реал» Мадрид – и вдруг Сибирь, Дальний Восток, Дагестан. Нетривиальная история Хуана Лескано – из первых уст.
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