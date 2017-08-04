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За выход в групповой этап Лиги Европы «Зенит» поборется с «Утрехтом»

4 августа 2017, пятница. 14:15 Футбол

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. В её ходе определяются пары, которые поведут борьбу за выход в групповой этап турнира.

Стало известно, что «Зенит» на этой стадии соревнований сразится с «Утрехтом». Первый матч состоится 17 августа в Нидерландах, ответный в Санкт-Петербурге запланирован на 24 августа.

22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Утрехт ФК Зенит
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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