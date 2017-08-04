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Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

4 августа 2017, пятница. 14:18 Футбол

В Ньоне состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию её результаты. Соперником «Краснодара» стала «Црвена Звезда», а «Зенит» сыграет с «Утрехтом».

«Шкендия» — «Милан»
«Осиек» — «Аустрия» Вена
«Црвена Звезда» — «Краснодар»
«Панатинаикос» — «Атлетик»
«Апполон» — «Мидтьюлланн»
«Брюгге» — АЕК Афины
«Эвертон» — «Хайдук»
«Маритиму» — «Динамо» К
«Хабнарфьордюр» — «Брага»
«Вардар» — «Фенербахче»
«Аякс» — «Русенборг»
«Альтах» — «Маккаби Т-А»
«Утрехт» — «Зенит»
«Домжале» — «Марсель»
«Партизан» — «Видеотон»
«Легия» — «Шериф»
«Вииторул» — «Зальцбург»
«Виктория» Пльзень — АЕК Ларнака
«Динамо» З — «Скендербеу»
БАТЭ — «Александрия»
«Лудогорец» — «Судува»
ПАОК — «Эстерсунд»

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. 22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.

«Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет против «Црвены Звезды»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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