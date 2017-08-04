«Барселона» подтвердила, что отец Неймара не получит бонус в размере € 26 млн

«Барселона» не будет выплачивать бонус отцу нападающего Неймара, который принял решение перейти в «ПСЖ». Об этом сообщил пресс-секретарь каталонского клуба Хосеп Вивес.
Отец Неймара должен был получить гонорар в размере около € 26 млн от «Барселоны» в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. Однако в каталонском клубе не захотели платить всю сумму, так как игрок не отработал договор до конца.
На счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского футболиста с каталонским клубом. Таким образом, 25-летний игрок стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола. Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.