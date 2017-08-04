«Барселона» договорилась с Дембеле и предложит за него «Боруссии» € 80 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Барселоне». Известный итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил в своём аккаунте в «Твиттере», что «Барселона» договорилась с 20-летним футболистом об условиях личного контракта и предложит за него «Боруссии» € 80 млн. Дортмундский клуб, как сообщалось ранее, хочет получить € 100 млн.
Дембеле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 49 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу.
Накануне «Барселону» покинул Неймар, перешедший в «ПСЖ» за € 222 млн.