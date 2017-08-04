Матч «ПСЖ» — «Амьен» начнётся на 15 минут позже из-за презентации Неймара

Матч 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен», который состоится 5 августа, начнётся на 15 минут позже, чем планировалось. Вместо 18:00 стартовый свисток будет дан в 18:15. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Связано это с тем, что парижане собираются представить Неймара, чей трансфер из «Барселоны» стал самым дорогим в истории.
Накануне стало известно, что Неймар подписал пятилетний контракт с парижанами. «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за 25-летнего нападающего € 222 млн. Неймар покинул каталонский клуб после четырёх лет выступления в нём. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.
«Барселона» подтвердила, что отец Неймара не получит бонус в размере € 26 млн