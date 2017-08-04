Пике — Неймару: ты заслуживаешь того, чтобы твои мечты осуществились в Париже

Защитник «Барселоны» Херард Пике попрощался с нападающим Неймаром, который перешёл в «ПСЖ». Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продали в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Ты был для меня словно младший брат. Мы были очень похожи и сразу поладили. Было огромным удовольствием видеть тебя в команде все эти годы. Я всегда буду помнить те моменты, которые мы провели вместе, внутри и за пределами поля. Я счастлив, что играл с тобой в футболке „Барсы“. Такие игроки, как ты, делают клуб и его историю значимее.
Надеюсь, у тебя будет всё хорошо в будущем. Ты заслуживаешь того, чтобы твои мечты осуществились в Париже. Я люблю тебя», — написал Пике в «Инстаграме».
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