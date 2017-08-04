В преддверии главного дерби страны «Чемпионат» проведет новую интеллектуально-развлекательную игру с заданиями на тему спорта в целом и футбола в частности. Болельщики «Спартака», ЦСКА и просто любители хорошо провести время соберутся 12 августа в 14:30 в московском пабе Union Jack в Потаповском переулке, д. 5, стр. 2.
Соревнование будет состоять из трёх заданий: два эксклюзивных мультимедийных конкурса, а также пакет из 12 вопросов на логику и смекалку. Два первых конкурса будут посвящены командам-соперницам и истории их противостояния. Третий пройдет по принципу знаменитой ТВ-игры, где соревнуются телезрители и знатоки.
«Спортлига Чемпионата» — это командная игра для составов от 3 до 6 человек. Сразу по окончании квиза все участники смогут поддержать любые клубы во время трансляции матча. Подробности и регистрация на sportliga.club60sec.ru.
Паб-квиз от «Чемпионата» перед дерби ЦСКА – «Спартак»