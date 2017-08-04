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Стало известно расписание матчей квалификационного раунда плей-офф ЛЧ

4 августа 2017, пятница. 15:29 Футбол

4 августа в Ньоне состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей.

Первые матчи

Вторник, 15 августа

«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ – «Славия»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа»

Среда, 16 августа

«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Хапоэль Б-Ш» — «Марибор»
«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Наполи» — «Ницца»

Ответные матчи

Вторник, 22 августа

«Риека» — «Олимпиакос»
«Астана» — «Селтик»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш»
«Севилья» — «Истанбул Башакшехир»
«Ницца» — «Наполи»

Среда, 23 августа

«Копенгаген» — «Карабах»
«Славия» — АПОЭЛ
ЦСКА – «Янг Бойз»
«Ливерпуль» — «Хоффенхайм»
«Стяуа» — «Спортинг».

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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