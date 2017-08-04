Стало известно расписание матчей квалификационного раунда плей-офф ЛЧ

4 августа в Ньоне состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей.
Первые матчи
Вторник, 15 августа
«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ – «Славия»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа»
Среда, 16 августа
«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Хапоэль Б-Ш» — «Марибор»
«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Наполи» — «Ницца»
Ответные матчи
Вторник, 22 августа
«Риека» — «Олимпиакос»
«Астана» — «Селтик»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш»
«Севилья» — «Истанбул Башакшехир»
«Ницца» — «Наполи»
Среда, 23 августа
«Копенгаген» — «Карабах»
«Славия» — АПОЭЛ
ЦСКА – «Янг Бойз»
«Ливерпуль» — «Хоффенхайм»
«Стяуа» — «Спортинг».