Гончаренко: с «Наполи», «Севильей» и «Ливерпулем» ЦСКА пришлось бы крайне тяжело

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники московской команде достался швейцарский клуб «Янг Бойз».
«В какой-то момент мне не особо верилось, что мы попадём в группу сеяных команд, потому что это зависело от ряда результатов между другими клубами. Но это произошло, и таким образом мы избежали встреч с «Наполи», «Севильей» и «Ливерпулем», с которыми пришлось бы крайне тяжело. Уровень несеяных команд, которые могли нам достаться, примерно одинаков, поэтому то, что нам выпал именно «Янг Бойз», мы восприняли спокойно. Швейцарские футболисты сильны физически, а команды отличаются хорошей организацией игры, так что двухматчевое противостояние обещает быть очень сложным», — отметил Гончаренко.