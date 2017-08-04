Васин: «Янг Бойз» — серьёзный соперник, швейцарцы обыграли киевское «Динамо»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники московской команде достался швейцарский клуб «Янг Бойз».
«О «Янг Бойз» мне пока известно немногое, но ближе к матчам тренеры досконально разберут соперника и предоставят нам всю необходимую информацию. Пока же могу сказать, что соперник нам достался серьёзный, швейцарцы обыграли в предыдущем раунде киевское «Динамо», что говорит об их силе. Хорошо ли, что первый матч пройдёт в гостях? Если честно, значения этому не придаю, самое главное — обыграть «Янг Бойз» по итогам двух встреч», — отметил Васин.
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За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА сразится с «Янг Бойз». В Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались «Утрехт» и «Црвена Звезда».