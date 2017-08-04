Фурсенко: «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результат жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой питерцам достался голландский клуб «Утрехт».
«Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определённые проблемы с нападающим, получившим травму. Ещё пять человек новых в составе. «Утрехт» не входит в топ-3 голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Первый матч состоится 17 августа, ответный запланирован на 24 августа.
Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы