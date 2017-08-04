FIFPro — о трансфере Неймара: футбол стал частью избранной группы богатых клубов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по поводу перехода нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». В частности, организация потребовала расследование всех деталей совершённой сделки.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского футболиста с каталонским клубом. Таким образом, 25-летний игрок стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.
«FIFPro призывает Еврокомиссию расследовать поток денег с помощью трансферов территории ЕС. Переход Неймара из „Барселоны“ в „ПСЖ“ — последний пример того, как футбол становится ещё большей частью избранной группы богатых, в основном европейских клубов.
FIFPro просит Европейскую комиссию начать тщательное расследование правил перехода, которые были одобрены 2001 году и которые сейчас нуждаются в срочном пересмотре.
FIFPro заявляет о завышенном и искажённом трансферном рынке. Сейчас правила переходов, которые регулируются ФИФА, являются антиконкурентными, необоснованными и незаконными", — говорится на официальном сайте FIFPro.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.