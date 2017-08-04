Тренер «Янг Бойз» перед матчами с ЦСКА нашёл хорошую примету для своей команды

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники швейцарской команде достался московский ЦСКА.
«За последние 10 лет ЦСКА семь раз участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, четыре раза из которых — подряд. Это говорит об уровне этой очень опытной команды. Матчи с ЦСКА станут для нас отличным вызовом, а мы любим принимать вызовы. Мы подготовимся к предстоящему противостоянию очень серьёзно и соберём всю необходимую информацию. У нас уже есть положительный опыт в матчах с восточноевропейскими клубами. Надеюсь, это хорошая примета», — цитирует тренера официальный сайт «Янг Бойз».
На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов подопечные Хюттера выбили из турнира киевское «Динамо». В ЛЧ-2016/17 швейцарцы в третьем квалификационном раунде обыграли донецкий «Шахтёр».