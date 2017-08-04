Витиньо: ЦСКА будет готов к противостоянию с «Янг Бойз» на все сто

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники московской команде достался швейцарский клуб «Янг Бойз».
«Лёгких команд в раунде плей-офф быть не может: все клубы, которые дошли до этой стадии, являются достойными соперниками. Нам предстоят два тяжёлых матча, но выбора нет, надо обязательно проходить в группу. Мы будем готовы к этому противостоянию на все сто. И в Швейцарии, и в Москве настраиваемся показать свой лучший футбол и попасть в число лучших клубов Европы", — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.
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