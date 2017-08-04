Ристич: считаю «Краснодар» фаворитом в матче с «Црвеной Звездой»

Бывший защитник «Црвены Звезды» Михайло Ристич, ныне выступающий за «Краснодар», прокомментировал результат жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «горожане» попали на клуб из Белграда.
«Я испытываю смешанные чувства. «Црвена Звезда» – клуб, который я очень люблю. По сути в нём я провёл всю свою сознательную жизнь – сначала болел за него с самого раннего детства, позже занимался в его академии, затем играл за главную команду. Мне нужно время, чтобы всё осмыслить и понять, как я буду играть против своей родной команды. Но это жизнь, это футбол, и, конечно, если выйду на поле, приложу все усилия, чтобы помочь победить своему нынешнему клубу.
Я счастлив вернуться в Белград, повидаться с бывшими одноклубниками, снова сыграть на стадионе «Маракана», почувствовать его уникальную атмосферу, увидеть и услышать фанатов «Црвены Звезды».
Фаворитом в паре считаю «Краснодар», но уверен, что нам придётся в обоих матчах очень непросто. Буду ли праздновать, если забью гол? Нет, просто не смогу», — цитирует Ристича пресс-служба «Краснодара».
Первый матч состоится 17 августа, ответный запланирован на 24 августа.