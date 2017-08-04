Фурсенко: поражение в ЛЕ мотивирует «Зенит» перед игрой со «Спартаком»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, комментируя поражение от «Бней Иегуда» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), отметил, что этот результат мотивирует команду перед игрой 4-го тура РФПЛ со «Спартаком».
«Поражение от «Бней Иегуда» скорее мотивирует «Зенит» перед матчем со «Спартаком». Этот результат заставит игроков бороться ещё больше, словно холодный душ приведёт в чувства. Практически уверен, что в воскресенье будет обновлён рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита». Все билеты на данный момент уже почти проданы. «Выкинули» ещё пять тысяч, но уверен, что к концу дня и от них ничего не останется. Всё раскупят», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа. Начало — в 20:00 мск.