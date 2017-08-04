Бышовец: российским клубам достались проходимые соперники

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о соперниках, которые достались российским клубам в еврокубках. В квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с «Янг Бойз», а в Лиге Европы на этой же стадии «Зенит» будет играть против «Утрехта», а «Краснодар» — с «Црвеной Звездой».
«Для ЦСКА удачный жребий. У меня есть представление по матчу швейцарцев с киевлянами, что «Динамо» не удалось сформировать уважение к сопернику. Банальная недооценка. «Армейцы» имеют все шансы пройти «Янг Бойз». Главное учесть ошибки киевлян. Московский клуб — фаворит этой пары.
Что касается «Зенита», то вчерашняя игра команды оставила двоякое впечатление. Питерцы должны играть лучше. Допускаю, что произошло то же самое, что и у «Динамо» со швейцарцами. Тренерам нужно донести до игроков, что нельзя допускать недооценку соперника. Если говорить о «Краснодаре», то тоже считаю их фаворитами своего противостояния. В целом нашим клубам достались команды, которые требуют уважения. Но у наших команд достаточный уровень, чтобы их пройти», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.