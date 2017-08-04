Кержаков: с такой игрой, как у «Спартака», давно не становились чемпионами

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков отметил, что ждёт от петербургской команды чемпионства в нынешнем сезоне РФПЛ, а также поделился мнением о первом месте «Спартака» в российском чемпионате в прошлом сезоне.
«Красно-белым повезло, что соперники были ещё хуже. На моей памяти с такой игрой, как у «Спартака», давно не становились чемпионами.
Если сравнивать с футболом, который «Зенит» показывал в 2010-2012 годах, наш чемпионат стал слабее по качеству игры, однозначно. Тогда мы были в потрясающей форме, демонстрировали очень сильный футбол. Сейчас ни одна команда так не играет. Надеюсь, «Зенит» в этом сезоне с таким же запасом прочности и уверенности в собственных силах, какие были у нас, доберётся до золотых медалей. А может, нынешний состав будет даже сильнее.
От российского футбольного сезона жду в первую очередь золотых медалей «Зенита». Во-вторых, хотелось бы, чтобы перед чемпионатом мира зажглось как можно больше молодых и талантливых звёзд, которые могли бы усилить сборную. Надеюсь, наш чемпионат поможет игрокам подойти к мундиалю в оптимальной форме и с должным настроем», — сказал Кержаков.