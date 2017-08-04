«Халл Сити»: на пресс-конференции Слуцкий показал широкий спектр эмоций

4 августа состоялась первая предматчевая пресс-конференция Леонида Слуцкого в качестве главного тренера «Халл Сити» перед официальным матчем. Уже 5 августа «тигры» в первом туре Чемпионшипа сыграют против «Астон Виллы». Пресс-служба «Халл Сити» опубликовала несколько фото Слуцкого в формате gif, показав широкий спектр эмоций российского тренера.
Матч «Астон Вилла» — «Халл Сити» пройдёт на стадионе «Вилла Парк». Начало — в 19:30 мск.
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Слуцкий: я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе против «Астон Виллы»