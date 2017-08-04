Кержаков: если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков, назначенный на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, рассказал, что входит в его обязанности.
«Буду курировать «Зенит-2», молодёжный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошёл до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании. Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодёжной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Надо познакомиться со всеми футболистами хотя бы визуально. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодёжки и академии «Зенита».
Сильно ли снизилась зарплата по сравнению с окладом действующего футболиста? Больше, чем в десять раз. Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность – в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.
Возможно, в будущем захочу возглавить команду, но сейчас мысли о другом – хочу развиваться в направлении спортивного менеджмента. Мечтаю когда-нибудь стать спортивным директором «Зенита». Для этого нужен опыт, который надеюсь получить в том числе на новой должности», — сказал Кержаков.