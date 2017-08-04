Видео: топ-10 создателей голевых моментов

Помимо голевых пасов в футболе есть ключевые передачи, которые для побед часто бывают куда важнее, ведь эти действия приводят к ударам по воротам соперника или явным голевым моментам. Канал «ОСпорте.ТВ» посчитал все ключевые передачи всех игроков из ведущих чемпионатов за последние три сезона.
Прямо сейчас для вас — топ-10 лучших создателей голевых моментов в современном футболе. Остальные видеоролики канала можно посмотреть в YouTube.
Видеоролик о топ-10 создателей голевых моментов можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео: топ-10 прощальных матчей футболистов