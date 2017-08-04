Кержаков: мне сказали: «Александр, вы нам не подходите как футболист»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков, назначенный на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, рассказал, когда понял, что больше не будет играть за сине-бело-голубых.
«Когда пришёл Роберто Манчини, он не видел меня в составе. Я понял, что пора заканчивать карьеру. До этого тоже мало играл, поэтому нормально отреагировал на решение. После прихода Манчини со мной не стали продлевать контракт, и я всё понял.
Нас с Манчини познакомили. Не более того. Думаю, в процессе работы мне нужно будет с ним общаться. Во время разговора он дал понять, что не против нашего взаимодействия. Никакого конфликта с Манчини у меня нет.
Каждый сезон тренировался по максимуму и не думал о завершении карьеры. Как и говорил раньше, готов был закончить с профессиональным футболом, как только не стану нужен «Зениту». В прошлом году даже мыслей об окончании карьеры не возникало.
Тяжело ли осознавать, что больше не нужен клубу как игрок? Нет. Это же очевидные вещи. Мне сказали: «Александр, вы нам не подходите как футболист». Я ответил: «Без проблем». Когда-то это должно было произойти. Видимо, тренер посчитал, что я не смогу усилить игру «Зенита» в атаке.
Насколько сильно сейчас нападение «Зенита»? Если сравнивать с командами РФПЛ, оно одно из лучших. «Спартак»? У него тоже хорошие форварды, но мне кажется, у питерцев они сильнее», — сказал 34-летний Кержаков.