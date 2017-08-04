Нигматуллин: А. Кержакову сейчас необходимо кидать камни в спартаковский огород

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывание Александра Кержакова про чемпионство «Спартака» в прошлом сезоне. Кержаков, напомним, сказал: «Красно-белым повезло, что соперники были ещё хуже. На моей памяти с такой игрой, как у «Спартака», давно не становились чемпионами».
«Кержаков сейчас парень медийный, ему остро необходимо кидать камень в любой огород, особенно спартаковский. Это подогрев к воскресному матчу идёт. А Саше хочу пожелать успехов на новом поприще. Что касается чемпионства «Спартака», то случайно можно проиграть отдельный матч. Но выиграть чемпионат случайно невозможно. Какая бы фортуна ни сопутствовала, это нереально», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.