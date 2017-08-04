Моуринью сообщил, что Марсьяль входит в его планы на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что рассчитывает на форварда команды Антони Марсьяля в предстоящем сезоне.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Марсьяль дал согласие на переход в «Интер» на правах аренды.
«Каждый футболист в моих планах. План состоит в том, чтобы иметь не просто хорошую команду, а хорошую команду с различными сочетаниями игроков. У нас есть выбывшие на долгое время из-за травм игроки, которые вернутся в строй к концу года, поэтому состав не слишком большой. Нам нужны варианты с разными игроками в составе. Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд – все они разные, и нам нужен каждый из них. Было бы здорово выбирать состав на каждый матч в соответствии с нашим планом», — цитирует Моуринью ESPN FC.
Марсьяль дал согласие на переход в «Интер»