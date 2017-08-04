Пресс-служба «Ростова»: «Анжи-Арена» к матчу готова, а вот поле…

Пресс-служба «Ростова» перед сегодняшним гостевым матчем с «Анжи» в четвёртом туре российской Премьер-Лиги пожаловалась на плохое качество поля на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, где пройдёт встреча.
«Анжи-Арена» к матчу готова, а вот поле...", — говорится в официальном «твиттере» «Ростова».
Фотографии трибун и поля стадиона «Анжи-Арена» можно посмотреть в «твиттере» донской команды.
Матч «Анжи» — «Ростов» начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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