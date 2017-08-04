«Анжи» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Ростова» на матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Фибель, Брызгалов, Афонин, Хубулов, Маркелов, Яковлев, Мамтов.
Запасные: Будаков, Шлеев, Багаев, Хадарцев, Данченко, Липартия, Иеч, Базелюк, Долгов, Лескано.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Юсупов, Байрамян, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Могилевец, Думбия, Маер, Кинтеро, Эззатоллахи, Шомуродов.
Матч «Анжи» — «Ростов» начнётся в 20:00 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.
Пресс-служба «Ростова»: «Анжи-Арена» к матчу готова, а вот поле…