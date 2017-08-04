Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана из-за травмы пропустит несколько месяцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Адам Лаллана пропустит несколько месяцев из-за травмы бедра, полученной 2 августа в финальном матче «Ауди Кап» с «Атлетико» (1:1, 4:5 по пенальти).
«К сожалению, Адам выбыл на пару месяцев, а не на пару дней. Это не самая приятная новость. Думаю, он не сыграет в августе и сентябре. Мы будем наблюдать за его реабилитацией. Лаллана относится ко всему профессионально, он всегда вовремя возвращался после травм», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
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