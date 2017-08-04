Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время своего визита в Саранск рассказал о своём отношении к футболу и назвал любимые российские команды, сообщают «Известия Мордовии».
Журналист поинтересовался у митрополита, любит ли он футбол. Тот ответил, что у него две страсти – футбол и рыбалка. В футболе он болеет за три клуба – «Мордовию», «Спартак» и «Зенит». При этом, когда «Мордовия» встречалась со «Спартаком» и «Зенитом», в этих матчах Варсонофий болел исключительно за саранский футбольный клуб.
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